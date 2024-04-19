Kingdom Come: Deliverance полюбилася гравцям за опрацьовані рольові елементи, реалістичні механіки й автентичний середньовічний побут.

Чеська студія Warhorse офіційно анонсувала сиквел однієї з найкращих та історично правдивих RPG на ринку – Kingdom Come: Deliverance 2. Реліз гри відбудеться вже до кінця 2024 року на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series S/X.

Навіть на етапі анонсу чехи змогли відзначитися. Замість звичних коротких тизерів або CGI-трейлерів розробники представили тематичну короткометражку, в якій поєднали як гру живих акторів, так і сцени, створені на рушії гри.

Сюжет продовжить історію життя протагоніста першої частини гри – Індржиха, сина коваля Мартіна. Але для повноцінного занурення в нову історію не потрібне знання сюжету оригіналу. Сама історія буде значно масштабнішою, крім того, розробники обіцяють збільшений удвічі відкритий світ і понад 5 годин кат-сцен.

Kingdom Come: Deliverance 2 - трейлер

Розробкою, як і раніше, керує Даніель Вавра, сценарист перших частин Mafia, який у 2011 році заснував студію Warhorse. За його словами, Deliverance 2 стане ідеальним сиквелом, у якому реалізували всі ідеї, відкинуті під час роботи над першою грою через нестачу бюджету і брак досвіду.

Перша частина продалася 6 млн. копій, зібрала лояльну фан-базу і хороші рецензії. Гра полюбилася гравцям за опрацьовані рольові елементи, реалістичні механіки й автентичний середньовічний побут. На момент виходу її часто порівнювали з The Witcher 3, але на ділі поляки і чехи випустили абсолютно різні RPG. У Steam на гру зараз діє знижка 75%.

Про точну дату виходу сиквела інформації немає. Попередніх замовлень поки теж немає, але її вже можна додати до свого списку бажаного.

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