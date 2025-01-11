Оглядачі залишилися в захваті від перших 10 годин гри.

До виходу Kingdom Come: Deliverance 2 залишається зовсім небагато, і журналісти видання VGC вже встигли поділитися своїми першими враженнями про довгоочікувану рольову пригоду. Судячи з прев'ю, новинка стане масштабнішою і більш проробленою версією оригінальної гри, зберігши при цьому неповторний середньовічний колорит і реалістичну атмосферу.

За словами авторів матеріалу, сюжетне продовження підхоплює історію відразу після фіналу першої частини. Генрі та Ян Птачек вирушають у нову подорож Європою, але незабаром потрапляють у неприємну халепу, залишившись майже ні з чим. Саме тому гравцям знову доведеться розвивати вміння героя практично з нуля.

У VGC відзначають, що вже на старті гра відчувається як більш доросла і пророблена, це стосується не тільки візуальної складової, а й структурування оповіді. Нова система діалогів має вражаючий вигляд: результат розмови з персонажем залежить не тільки від прокачування навичок, а й від того, в якому вигляді перебуває Генрі в момент діалогу і наскільки він вміє переконувати співрозмовника. Причому навіть провал у діалозі може відкрити нові варіанти розвитку подій.

Відео дня

Повернулася і фірмова бойова система з прицілом на реалізм. Перемикання стійки зброї, перехоплення і контратаки вимагають вправності, а помилки тут обходяться дорого. Втім, журналісти підкреслюють, що в міру повернення Генрі у форму бої стають більш плавними і динамічними, зберігаючи ту саму бруднувату автентичність середньовічних сутичок.

Важливим аспектом став технічний бік. За попередніми враженнями, гра відмінно оптимізована під сучасні консолі, зокрема під PS5 Pro. Власники моніторів зі змінною частотою можуть розраховувати на плавну картинку в режимі 4K (з використанням внутрішньої технології масштабування). При цьому вже заявлений патч нульового дня, який, за словами розробників, має виправити низку помічених недоліків: від незграбної анімації до помилок в озвучці.

Автори прев'ю також згадують, що візуальна частина проєкту має особливо ефектний вигляд: густі ліси та пейзажі Центральної Європи вражають барвистими заходами сонця та реалістичною грою світла, а оформлення перших міських локацій обіцяє ще більше деталей і автентичних елементів епохи. Зазначається, що друга частина дійсно стала "великим серіалом зі збільшеним бюджетом".

Повноцінно оцінити всю глибину і масштаб Kingdom Come: Deliverance 2 вдасться вдасться вже зовсім скоро: гра буде доступна 4 лютого на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що Assassin's Creed Shadows знову перенесли, тепер гра вийде навесні.

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