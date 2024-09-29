Kingdom Come: Deliverance 2 буде дуже вимогливою грою: з'явилися перші тести

Продовження популярної рольової гри обіцяє стати одним із найвимогливіших проєктів у світі відеоігор.

Керівник Warhorse Studios Даніель Вавра поділився результатами перших тестів продуктивності гаряче очікуваної RPG Kingdom Come: Deliverance 2. Як і більшість сучасних ААА-новинок, гра виявиться дуже вимогливою до заліза.

Так, наприклад, толова зв'язка Ryzen 7950X3D і Radeon 7900 XTX дає змогу грати в Deliverance 2 в 4К і за якихось "експериментальних налаштувань" з 35-50 к/с. Які це налаштування, поки не відомо, але вони вищі за якість "Ультра".

Результати тестування в інших режимах:

Роздільна здатність 4K, якість графіки Ultra, FSR – 70-80 кадрів на секунду;

Роздільна здатність 4K, якість графіки Medium, FSR – 100 кадрів за секунду;

Роздільна здатність 1080p, якість графіки Experimental, без FSR – 60-80 кадрів за секунду;

Роздільна здатність 1080p, якість графіки Ultra, без FSR – 90-120 кадрів за секунду;

Роздільна здатність 1080p, якість графіки Ultra, FSR – 110-130 кадрів на секунду.

Не зрозуміло, що ховається за "експериментальними" налаштуваннями і чи увійдуть вони у фінальну версію гри. Однак навіть без них Deliverance 2 обіцяє стати одним із найвимогливіших у світі відеоігор. Для порівняння, інший "важковаговик" Alan Wake 2 за максимальних налаштувань і без трасування променів на RX 7900 XTX видає 60-65 к/с.

Додамо, що перша частина Kingdome Come була відома реалістичною графікою на рушії CryEngine і неймовірно високими на момент виходу в 2018 році системними вимогами. Друга частина, як і раніше, використовує CryEngine і запропонує ще більший реалізм і масштаб.

Kingdom Come: Deliverance 2 – чому ми чекаємо

Оригінал, що вийшов у 2018 році, вважається однією з найкращих та історично достовірних Action-RPG на ринку. Гру полюбили за опрацьовані рольові елементи, реалістичні ігрові механіки та автентичний середньовічний побут.

Автори називають Deliverance 2 ідеальним сиквелом, у якому реалізують усі ідеї, відкинуті під час роботи над оригіналом через брак бюджету та брак досвіду.

Kingdom Come: Deliverance 2 вийде 11 лютого для ПК (Steam, EGS), PlayStation 5 і Xbox Series. Текст у грі перекладуть українською мовою.

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