Стрічка від Noclip розповідає про те, з якими труднощами зіштовхнулися розробники, та чому вносили спірні зміни в гру.

Медіа-студія Noclip, яка зняла документальні фільми про створення таких ігор, як Dishonored та "Відьмак 3", випустила нову стрічку - вона розповідає про розробку ремейка Demon's Souls для PS5.

У годинному ролику на YouTube-каналі Noclip знялися автори ремейку зі студії Bluepoint Games, а також творчий керівник вже розформованої Japan Studio Гевін Мур.

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У стрічці розробники з Bluepoint розповіли, що зважилися на ремейк такої класики PlayStation, як Demon's Souls, після успіху свого попереднього релізу - ремастера Shadow of the Colossus.

За роботу взялася команда з 80 осіб. Але просто поміняти текстури в Demon's Souls було недостатньо, тим більше, що ремейк розроблявся на іншому рушії, створеному в стінах студії.

У процесі підготовки до ремейку розробники читали безліч форумів по грі, збираючи скарги геймерів. Вони прочитали всі доступні в мережі енциклопедії, присвячені DeS, подивилися безліч роликів в YouTube, де люди грали в Demon's Souls. Автори виписали ряд речей, які дратували їх самих в оригінальній грі. Так розробникам не подобалося, що герой у грі може робити перекати лише у чотири боки – у перевиданні він навчився робити перекати в 8 боків.

У Bluepoint підкреслили, що є велика різниця між тим, як гравець сприймає гру і тим, як її задумує розробник. З огляду на технічні обмеження PS3, оригінальна Demon's Souls зовні виглядала не зовсім так, як її задумували спочатку. Частково через це Bluepoint робила пейзажі в перевиданні не такими аскетичними, як у версії гри з PS3.

Наприклад, розробники додали примарні фігури воїнів, які на мить з'являються з частинок в момент загибелі кожного боса. Так автори хотіли підкреслити, що кожен повалений демон у грі колись був лицарем короля Алланта.

Однак траплялися неприємності і з оновленим дизайном. Так, наприклад, під час презентації дебютного трейлера розробники помітили, що забули додати пов'язку на око босу світу 2-2 з Demon's Souls. Команда була в паніці і постаралася в найкоротші терміни усунути цей недолік. У наступному трейлері бос постав таким, яким його й задумали автори ремейка.

Були й інші зміни. Так, у студії на руках була статистика трофеїв гравців. Згідно з нею, багато хто не доходив навіть до першого боса, "Фаланги". Тоді для ремейка розробники збільшили частоту випадання корисних предметів, щоб гравцям-новачкам було легше дійти до першого боса. У Bluepoint впевнені, що лише після перемоги над першим босом у гравців прокидається азарт і бажання далі долати труднощі, досліджуючи гру.

Фільм Noclip про створення ремейка Demon's Souls

Нагадаємо, ремейк Demon's Souls вийшов 12 листопада 2020 року на PlayStation 5. Гру захоплено прийняла як преса, так і шанувальники. На агрегаторі Metacritic у ремейка 92 бали від ЗМІ та 8 балів з 10-ти від гравців.

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Автор: Сергій Коршунов