За 17 років геймдизайнер змінив свою думку.

У мережі знайшли старе інтерв'ю Хідео Кодзіми, датоване 1998 роком. У ньому геймдизайнер заявив, що не збирається робити сексуалізованих жіночих персонажів у серії Metal Gear, а через 17 років змінив свою думку в Metal Gear Solid 5: Phantom Pain.

Про це він розповів журналу The Playstation magazine наприкінці минулого століття. Геймдизайнер поділився баченням, що Metal Gear - це серйозна, важка історія і він не збирається робити персонажів, які б візуально не вписувалися в це визначення:

"Це серйозна, важка історія, і мені потрібні були персонажі, здатні підтримувати цей світ. 'Нечисті', дивні або просто візуально привабливі дизайни - наприклад, жіночі персонажі з величезними бюстами - мені не подобаються."

Через 15 років після цього інтерв'ю він уперше представив персонажа Мовчунью в Metal Gear Solid 5, яка своїм дизайном повністю суперечить висловлюванню вище. Гравці на той час теж це помітили і почали критикувати геймдизайнера за таке рішення. Однак той відповів на нападки так: "Щойно ви дізнаєтеся справжню причину її оголеності, вам стане соромно за свої слова і вчинки."

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І справді, в самій грі є сюжетне обґрунтування, чому найманка так не любить одяг. Під час замаху на Біг Боса вона отримала серйозні поранення, єдиним способом врятувати її було імплантація паразитів, які покрили все її тіло. Після цього дівчина п'є і дихає виключно через шкіру, а якщо вона одягне занадто багато одягу - то просто почне задихатися.

Раніше ми розповідали, що Кодзіма прочитав близько 300 книг, поки писав сюжет для першого Metal Gear. Геймдизайнер хотів пізнати всі тонкощі сценарного мистецтва.

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