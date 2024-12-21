"Я бачив потенціал ігор і хотів його розвивати, незважаючи на незгоду"

Японський геймдизайнер Хідео Кодзіма - справжній першопроходець у сюжетно-орієнтованих іграх. Але, як виявилося, свій опус-магнум Metal Gear він зробив радше всупереч, ніж завдяки Konami.

У нещодавньому випуску подкасту TBS Radio's After 6 Junction 2 Кодзіма розповів, що коли він був молодим розробником, ніхто не сприймав всерйоз його ідеї зробити проєкт, у якому сюжет займав би якусь важливу частину. Ігри тоді були зовсім іншими: "Вони були двомірними, з великими пікселями, і ви могли рухатися тільки з боку в бік."

Але Кодзіма завжди бачив їхній потенціал і хотів його розвивати, перетворити ігри на мистецтво:

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"Але я бачив їхній потенціал. Я протистояв загальному неприйняттю ... Не було ніякого мистецтва. Не було і справжньої історії. Тому ми хотіли стати тими, хто розповість цю історію."

Геймдизайнер провів вражаючі дослідження як правильно писати сюжет. За словами Кодзіми, він прочитав близько 300 книг, щоб розібратися в основних сценарних прийомах. Упродовж усього цього часу розробник чув від колег: "Іграм не потрібні сюжети, Кодзіма".

Раніше ми розповідали, що Konami дала Кодзімі зробити Metal Gear тільки після того, як почула звук виявлення Соліда Снейка.

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