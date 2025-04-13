Усі локації в Deedlee Doo! Carkour зроблені зі справжньої глини.

Нова гра Deedlee Doo! Carkour! від колишнього геймдизайнера Bethesda Нейта Перкіпайла обіцяє привнести в жанр аркадних перегонів максимальний рівень абсурду та фізичного божевілля і навіть створити нове явище "каркур" - паркур на машині.

Це проєкт, де автомобіль виконує трюки в дусі паркуру, вибухаючи як снаряд і використовуючи силу вибухової хвилі для стрибків, польотів і їзди вертикальними поверхнями.

Гра створюється інді-студією Just Purkey Games і візуально виділяється на тлі інших: всі елементи оточення зроблені на основі 3D-сканів глиняних моделей, а всі звуки - це записи голосів і звуків ротом, включно з, наприклад, ревом двигуна.

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Геймплей будується на управлінні траєкторією польоту: гравець може коригувати рух у повітрі, приземлятися на стіни і долати сюрреалістичні траси, наповнені фізичними перешкодами. Серед фіч - нетипова механіка фейлів: якщо гравець помиляється, у відповідь на це в грі чути сміх дітей.

Проєкт створювався після релізу The Axis Unseen - похмурого фільму жахів, і за словами Перкіпайла, Deedlee Doo! Carkour! став повною протилежністю: яскравим, експериментальним і без гальм.

Реліз Deedlee Doo! Carkour! запланований на 12 травня. Гра буде доступна в Steam, а її ціна, як обіцяє Перкіпайл, буде суто символічною.

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