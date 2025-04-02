Зараз Microsoft веде переговори з протестувальниками.

Профспілка ZeniMax Workers United, що об'єднує близько 300 тестувальників із Bethesda, проголосувала за право організувати страйк. Більшість її членів, понад 94%, підтримали це рішення.

Хоча сам факт голосування не означає негайного початку страйку, тепер у профспілки є можливість піти на цей крок, якщо корпорація не задовольнить їхні вимоги.

Розробники вже виходили на одноденний страйк торік, протестуючи проти примусового повернення до офісу та передачі частини тестування стороннім компаніям. Зараз до цих питань додалося ще два: підвищення зарплат і поліпшення умов праці.

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Тестувальниця Обрі Літчфілд вважає, що така гігантська корпорація, як Microsoft, могла б запропонувати своїм співробітникам гідні умови роботи, але замість цього на переговорах створює враження, що їхні вимоги надмірні:

"Вони хочуть, щоб ми погоджувалися на мінімум, хоча це не більше ніж базові речі: нормальна зарплата, умови, в яких можна жити, а не виживати".

Microsoft у відповідь заявила, що цінує працю фахівців із забезпечення якості та прагне справедливої угоди. Компанія запевняє, що переговори йдуть продуктивно, багато питань уже узгоджено, а нова пропозиція передбачає підвищення зарплат, поліпшення соцпакета і гібридний графік роботи. Однак тестувальників не влаштовує необхідність працювати три дні на тиждень в офісі, особливо враховуючи, що студія успішно випускала ігри в повністю віддаленому режимі.

Старший тестувальник Закарі Армстронг підкреслює, що низькі зарплати і витрати на життя в містах, де ZeniMax вимагає присутності співробітників, створюють серйозні труднощі.

Він упевнений, що без віддаленого формату роботи багатьом фахівцям буде просто неможливо продовжувати кар'єру в компанії. "Через їхні рішення багатьом із нас довелося заморозити свої життя. Ми не можемо дозволити собі нормальні умови, коли наша зарплата навіть не покриває зростання цін на житло".

Раніше ми розповідали, що розробники Ubisoft страйкують проти компанії. На протест вийшла тисяча людей.

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