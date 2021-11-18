Акція з роздачею Splinter Cell: Chaos Theory проходить тільки на ПК.

Французьке видавництво Ubisoft продовжує відзначати своє 35-річчя. Раніше воно влаштувало розпродаж, конкурс з можливістю виграти купон на $1 тисячу, безкоштовні вихідні в Ghost Recon Breakpoint і роздачу трилогії Assassin's Creed Chronicles. А тепер компанія організувала черговий подарунок. Всі бажаючі можуть додати в свою колекцію Splinter Cell: Chaos Theory.

Акція проходить тільки на персональних комп'ютерах. Вона триватиме до 25 листопада, 16:00 за київським часом. Щоб отримати гру, потрібно відвідати спеціальну сторінку. Ми вже все перевірили і підтверджуємо: роздача працює. Однак важливо відзначити: для участі в акції потрібно мати обліковий запис в Ubisoft Connect. Так називається сервіс французького видавництва, де воно продає версії своїх проектів для персональних комп'ютерів.

Детальніше про Splinter Cell: Chaos Theory

Це стелс-екшен, який вийшов в 2005 році. Гра розповідає про секретний підрозділ "Третій ешелон" у складі Агентства Національної Безпеки США. Серед його співробітників числиться і головний герой Сем Фішер. У Chaos Theory він повинен перешкодити поширенню "Кодів Масса" — комп'ютерних алгоритмів, що випередили свій час. Вони вважаються ідеальною зброєю для ведення інформаційної війни.

Геймплей проекту включає таємні проникнення на локації, непомітні усунення супротивників і застосування різних гаджетів.

Критики визнали Splinter Cell: Chaos Theory кращою грою серії. На Metacritic вона отримала 92 бали після 36 рецензій. Користувачі поставили 8,7 бала з 10, проголосувало 540 осіб.

Автор: Назар Степорук