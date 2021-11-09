Ubisoft все-таки влаштувала роздачу трилогії Chronicles.

Витік, який стався минулого тижня, виявився правдивим. Ubisoft дійсно організувала роздачу відразу трьох частин серії Assassin's Creed. Мова йде про відгалуження із загальним підзаголовком Chronicles.

Подарунок приурочений до 35 річниці французького видавництва. На честь події також влаштовували розпродаж, безкоштовні вихідні в Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint і конкурс з можливістю виграти купон на $1 тисячу. Щоб додати Assassin's Creed Chronicles в особисту бібліотеку, потрібно перейти за посиланням на спеціальну сторінку. Тут необхідно ввести дані свого облікового запису в Ubisoft Connect. Якщо аккаунта немає, потрібно попередньо зареєструватися. Після авторизації комплект Assassin's Creed Chronicles буде доданий в бібліотеку. Ми вже все перевірили і підтверджуємо: акція працює. Вона триватиме до 11 листопада.

Важливо відзначити, що роздача проходить тільки на персональних комп'ютерах. Консольні користувачі, на жаль, не зможуть отримати подарунок.

Детальніше про Assassin's Creed Chronicles

Це двомірні екшени з елементами стелса і платформінга. Геймплей в них перекочував з основних частин франшизи, але з деякими змінами. Користувачі здатні по-різному вбивати ворогів, застосовувати акробатичні навички та допоміжні пристрої.

Події Assassin's Creed Chronicles розгортаються в Китаї, Індії та Росії в різні часові періоди.

Автор: Назар Степорук