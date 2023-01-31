Проект буде істотно відрізнятися від інших екшен-RPG в серії.

На презентації для інвесторів на початку жовтня 2022 року CD Projekt RED анонсувала відразу п'ять нових частин The Witcher. Одна з них — Project Sirius, деталі якої нещодавно з'явилися в Мережі.

Подробиці стали відомі зі списку вакансій на сайті The Molasses Flood — студії, яка належить CD Projekt RED і відповідає за проект. В описі до вимог фахівців згадувалися різні особливості гри. Project Sirius відзначиться кооперативним режимом з протистоянням ворогам під управлінням штучного інтелекту. Сюжет теж реалізують, причому він буде "нелінійним і кінематографічним", з озвученими діалогами.

У вакансії старшого дизайнера мультиплеєра згадувалися соціальні функції, прокачування персонажа і різні режими. Звідси можна зробити висновок, що кооперативні забіги стануть основою Project Sirius. Є також натяк на класовий поділ героїв. Найімовірніше, користувачі зможуть створювати відьмаків різних шкіл, які будуть володіти певними особливостями.

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Що стосується графіки, то вона описана як "стилізована". Тобто у візуальному плані гра теж відійде від звичного реалізму попередніх частин The Witcher.

Project Sirius — основні подробиці

Грою займається студія The Molasses Flood, А CD Projekt RED надає підтримку. У команду розробників входять 60 осіб.

Коли Project Sirius вперше представили публіці, то описали як "новаторський погляд на всесвіт The Witcher, [який] розповість незабутню історію для старих фанатів і нової аудиторії".

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