Розробники поділилися важливою інформацією напередодні релізу.

Польська студія Techland опублікувала останній випуск шоу Dying 2 Know, яке присвячено очікуваному зомбі-екшену Dying Light 2 Stay Human. На відео розробники показали кадри з версіями гри для різних консолей, кооперативне проходження і відповіли на питання фанатів.

Демонстрація включала окремий трейлер проекту. Він містить нарізку сюжетних сцен, в яких можна побачити діалоги з персонажами, дослідження заражених зон, битви з противниками, паркур та інше. Ролик створює відчуття, що історія буде напруженою і інтригуючою.

Читайте такожЯк прогулянка від Варшави до Мадрида: розкрита колосальна тривалість Dying Light 2Порівняння версій для консолей PS4, Xbox One, Xbox Series і PlayStation 5 вийшло занадто швидким. Щоб побачити покадрове зіставлення, доведеться чекати релізу і відео від ентузіастів. А спільний режим в Dying Light 2 Stay Human виконаний приблизно так само, як в першій частині. Користувачі зможуть зібрати команду до чотирьох осіб, виконувати завдання, битися, шукати екіпіровку і так далі. Головна відмінність кооперативу в сиквелі — можливість пройти весь сюжет з друзями. У попередньому проекті серії тренування і фінал були призначені для одного гравця.

Детальніше про Dying Light 2 Stay Human

Головним героєм Dying Light 2 стане вцілілий на ім'я Ейден Колдуелл. Дії гри розгорнуться через 15 років після епідемії, показаної в першій частині.

У сиквелі буде нелінійне оповідання, нові види зомбі і карта в чотири рази більша, ніж в оригіналі.

Особливу увагу в другій частині приділено паркуру. У гравців з'явиться більше акробатичних трюків і можливостей взаємодіяти з оточенням. Це зробить переміщення по світу більш простим і плавним.

Dying Light 2 Stay Human вийде 4 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. Раніше гру хотіли випустити 7 грудня минулого року, але розробникам знадобився додатковий час на полірування.

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