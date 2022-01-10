На повну зачистку гри знадобиться витратити 500 годин.

Зомбі-екшен Dying Light 2: Stay Human буде дійсно величезною грою. Про це нещодавно повідомили розробники проекту з польської студії Techland. Вони розкрили воістину вражаючу тривалість свого майбутнього бойовика.

Читайте такожАпгрейд не завадить: опубліковано системні вимоги Dying Light 2 Stay HumanНа офіційному акаунті Dying Light 2: Stay Human в Twitter з'явилося повідомлення, що проходження гри займе вражаючі 500 годин. Techland порівняла цей показник з пішою прогулянкою від Варшави до Мадрида. Вона відніме приблизно 534 години. Потім розробники внесли важливе уточнення: тривалість вказана з урахуванням повної зачистки гри. Сюди входить закриття всіх активностей і виконання кожного випробування.

В окремому повідомленні Techland розповіла, скільки займе проходження основної сюжетної лінії і більшості побічних завдань. На це знадобиться від 70 до 80 годин, що все ще багато. Якщо користувачам сподобається майбутній зомбі-екшен, то вони зможуть зависнути в ньому на півроку або навіть довше.

Детальніше про Dying Light 2 Stay Human

Головним героєм Dying Light 2 стане вцілілий на ім'я Ейден Колдуелл. Дії розгорнуться через 15 років після епідемії, показаної в першій частині гри.

У сиквелі буде нелінійна оповідь, нові види зомбі і карта в чотири рази більше, ніж в оригіналі.

Особливу увагу в другій частині приділено паркуру. У гравців з'явиться більше акробатичних трюків і можливостей взаємодіяти з оточенням. Це зробить переміщення по світу більш простим і плавним.

Dying Light 2 Stay Human вийде 4 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. Раніше гру хотіли випустити 7 грудня минулого року, але розробникам знадобився додатковий час на полірування.

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