Кооперативний шутер Outriders від студії People Can Fly та видавця Square Enix всього за день після релізу опинився на першій сходинці рейтингу лідерів продажів у магазині цифрової дистрибуції Steam.
У першу добу з моменту виходу тільки у Steam в Outriders грало понад 111 тисяч осіб. Сама ж гра доступна ще в Epic Games Store, сервісах Stadia та Nvidia GeForce NOW, а також на PS5, Xbox Series X та консолях минулого покоління. До того ж передплатники Xbox Game Pass можуть грати в Outriders безкоштовно.
Охочих зіграти було настільки багато, що сервера гри насилу справлялися, через що користувачі стикалися з вильотами, зависаннями та іншими технічними труднощами.
Трейлер Outriders
Детально про Outriders
- Outriders – це кооперативний рольовий шутер для 1-3 осіб, дії якого відбувається у фантастичному світі, повному мороку і відчаю. Грати належить за Першопрохідця, який на далекій планеті займається пошуком джерела таємничого сигналу. У грі напружені перестрілки, а також унікальні герої з цілим арсеналом зброї та спорядження, яке можна вдосконалити.
- У кожного класу персонажів є кілька гілок розвитку здібностей, орієнтованих на різні стилі гри.
- People Can Fly не позиціонує Outriders, як гру-сервіс, роблячи акцент на закінченій сюжетної кампанії, яку просто можна пройти у команді з іншими гравцями.