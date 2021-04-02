У першу добу в Steam гру від студії People Can Fly оцінило понад 111 тисяч осіб.

Кооперативний шутер Outriders від студії People Can Fly та видавця Square Enix всього за день після релізу опинився на першій сходинці рейтингу лідерів продажів у магазині цифрової дистрибуції Steam.

У першу добу з моменту виходу тільки у Steam в Outriders грало понад 111 тисяч осіб. Сама ж гра доступна ще в Epic Games Store, сервісах Stadia та Nvidia GeForce NOW, а також на PS5, Xbox Series X та консолях минулого покоління. До того ж передплатники Xbox Game Pass можуть грати в Outriders безкоштовно.

Охочих зіграти було настільки багато, що сервера гри насилу справлялися, через що користувачі стикалися з вильотами, зависаннями та іншими технічними труднощами.

Трейлер Outriders

Детально про Outriders

Outriders – це кооперативний рольовий шутер для 1-3 осіб, дії якого відбувається у фантастичному світі, повному мороку і відчаю. Грати належить за Першопрохідця, який на далекій планеті займається пошуком джерела таємничого сигналу. У грі напружені перестрілки, а також унікальні герої з цілим арсеналом зброї та спорядження, яке можна вдосконалити.

У кожного класу персонажів є кілька гілок розвитку здібностей, орієнтованих на різні стилі гри.

People Can Fly не позиціонує Outriders, як гру-сервіс, роблячи акцент на закінченій сюжетної кампанії, яку просто можна пройти у команді з іншими гравцями.

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Автор: Сергій Коршунов