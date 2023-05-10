Серіал "Відьмак" від Netflix відпочиває. Чи ні?

The Witcher 3: Wild Hunt до сих пір користується величезною популярністю. У грі продовжують розважатися тисячі фанатів, а творці контенту використовують її в своїх роботах. Часом вони бувають досить незвичайними, як свіжий ролик від косплеєра renoleephoto. Відео демонструє бій з "Відьмака 3", поставлений в реальності.

Для реалізації битви була обрана засніжена локація в лісі. Образ головного героя Геральта з Рівії відтворили за допомогою стилізованої під The Witcher 3: Wild Hunt екіпіровки. Важкі обладунки з двома піхвами за спиною дійсно відповідають відьмачому спорядженню.

А ось полудницю і елементи інтерфейсу в ролик додали за допомогою графіки. На початку відео головний герой нібито отримує контракт на вбивство монстра. Після цього зав'язується бій, який виглядає трохи неказисто. Геральт в грі рухався дуже швидко і плавно. Але косплеєр махав мечем занадто повільно, що не відповідає стилю Білого Вовка.

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Коротко про The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — це заключна частина трилогії "Відьмак", створеної за мотивами однойменної серії романів польського письменника Анджея Сапковського.

Гра розповідає про пригоди професійного мисливця на чудовиськ, Геральта з Рівії.

"Відьмак 3" вийшла 19 травня 2015 року на ПК, PlayStation 4 і Xbox One.

Третю частину захоплено прийняли критики і користувачі. Творіння CD Projekt RED заслужено отримало титул "гра року" і зробило значний вплив на індустрію.

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