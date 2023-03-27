Це пов'язано з сюжетною мотивацією Цірі.

Сюжет — одна з кращих складових The Witcher 3: Wild Hunt. У ньому є все: несподівані повороти, драма, чудово написані діалоги і навіть смерті популярних персонажів. Про одну з таких загибелей нещодавно висловився директор з квестів в CD Projekt RED Павло Саско. Обережно, далі в тексті присутні спойлери до сюжету "Відьмака 3".

Керівник прокоментував загибель Весемира, наставника Геральта та інших мисливців на чудовиськ, в інтерв'ю IGN: "Спочатку вони [розробники] не були впевнені, що нам варто це робити. Але в ході обговорення з Марчіном Блахой, нашим режисером сюжету, ми прийшли до висновку, що для Цірі це було дійсно правильним рішенням".

Як пояснив Саско, смерть Весемира мала психологічний вплив на героїню. Дівчина прийняла рішення перестати тікати і почати полювати на своїх переслідувачів. Тобто загибель відьмачого наставника дала поштовх для подальшого розвитку історії.

Відео дня

"[Весемир] дуже добре створений і підготовлений, ви впізнаєте його... ось чому цей момент був таким вражаючим. Я також хотів зробити щось таке, у що гравці не повірили б, що ми це робимо. Я хотів їх здивувати... у хорошому сенсі, я сподіваюся", — додав Саско.

Розробники розуміли, наскільки смерть Весеміра може вразити окремих гравців. Ось чому рішення про вбивство персонажа в сюжеті довго обговорювалося в стінах CD Projekt RED. Але в результаті команда все ж зважилася піти на цей крок.

Коротко про The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — це заключна частина трилогії "Відьмак", створеної за мотивами однойменної серії романів польського письменника Анджея Сапковського.

Гра розповідає про пригоди професійного мисливця на чудовиськ, Геральта з Рівії.

"Відьмак 3" вийшла 19 травня 2015 року на ПК, PlayStation 4 і Xbox One.

Третю частину захоплено прийняли критики і користувачі. Творіння CD Projekt RED заслужено отримало титул "гра року" і зробило значний вплив на індустрію.

Вас також можуть зацікавити новини: