У ролику показали безліч різних моментів проходження.

Видавництво Electronic Arts і студія Motive представили перший геймплейний трейлер ремейка культового хорора з елементами виживання Dead Space. У ролику показали битви, польоти в умовах нульової гравітації, розчленування, різноманітних ворогів і багато іншого.

Відео починається з прибуття головного героя Айзека Кларка на "Ішимуру" — космічний корабель, де розгортаються події гри. Головний герой спочатку досліджує відсіки і спілкується з соратниками. Вже в цей момент помітно, як Motive переробила графіку. Ремейк Dead Space виглядає, як сучасний дорогий хорор.

Вагома частина ролика присвячена битвам проти різних ксеноморфів з оновленими моделями. Користувачі можуть оцінити, як змінилася стрілянина, система розчленування і застосування стазису. З ворогів тепер рясніше б'є кров, а анімації нападу на Айзека стали більш реалістичними.

Розробники також продемонстрували фрагменти з польотами в невагомості. В таких умовах головному герою доведеться вирішувати головоломки і битися з противниками.

Ремейк Dead Space: основна інформація

Історія в грі буде трохи розширена в порівнянні з оригіналом. Наприклад, користувачі зможуть більше дізнатися про останні години життя екіпажу "Ішимури".

Головний герой Айзек Кларк навчиться говорити, а окремі персонажі отримають розширені сюжетні лінії.

Базовий геймплей в грі залишиться без змін, проте очікуються поліпшення, які підвищать загальну зручність.

Графіка в хорорі створювалася з нуля на рушії Frostbite, а тривимірне звучання допоможе підкреслити похмуру атмосферу.

Ремейк Dead Space вийде 27 січня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

На всіх платформах вже відкрилися попередні замовлення. У Steam звичайна версія коштує 1499 гривень, а розширена — 1699. Власникам PlayStation і Xbox доведеться заплатити більше: $70 і $80 за Standard і Deluxe Edition відповідно. Чи будуть регіональні ціни в українському PS Store, поки незрозуміло.

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