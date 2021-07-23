Розробники обіцяють повністю переробити гру, поліпшити геймплей, додати об'ємний звук і позбутися завантажень.

Видавець Electronic Arts на презентації EA Play Live анонсував перевидання знаменитого космічного хоррора Dead Space. Ремейк випустять на ПК, Xbox Series X та PlayStation 5. Дата релізу на цей момент невідома.

Розробкою оновленої версії гри займається канадська студія Motive, яка раніше створила космічний симулятор Star Wars: Squadrons, передає IGN.

Тизер ремейка Dead Space

У студії мають намір не просто оновити текстури і збільшити кількість полігонів, а заново відтворити гру на новому рушії – Frostbite. Все, включаючи ассети і звукові ефекти буде зроблено заново, а не запозичено з оригіналу.

Розробники роблять ставку на швидкі SSD-накопичувачі консолей нового покоління, а тому розраховують, що ремейк можна буде пройти без єдиного завантаження.

"Ви зможете грати від початкового екрану до фінальних титрів без завантажень. Наша мета – повністю занурити вас у гру, щоб ви не захотіли відпускати контролер. Dead Space – це не гра на 60-100 годин. Ідеальний сценарій для нас, коли ви не захочете вставати навіть, щоб сходити в туалет, оскільки глибоко занурені у всесвіт гри", – підкреслив старший продюсер EA Motive Філіп Дюшарм.

Розробники стверджують, що при створенні ремейка будуть спиратися на оригінал, проте деякі аспекти гри все ж змінять. Буде вдосконалено геймплей, покращена механіка розчленування монстрів, додано об'ємний звук, щоб гравці могли чути вірний напрямок джерела шуму.

Також, згадавши про мікротранзакції в Dead Space 3, розробники підкреслили, що в ремейку першої частини їх не буде.

У Motive заявили, що є фанатами Dead Space, і регулярно обговорюють з іншими шанувальниками гри різні аспекти, які потрібно буде доопрацювати в оновленій версії.

Наразі виробництво ремейка знаходиться на ранній стадії.

Нагадаємо, перша частина науково-фантастичного хоррору Dead Space вийшла у 2008 році на ПК, Xbox 360 та PS3.

Автор: Сергій Коршунов