У ролику демонструється сюжетний відрізок.

На заході Opening Night Live 2022 показали свіжий трейлер Hogwarts Legacy — прийдешньої гри у всесвіті "Гаррі Поттера". У ролику показали один з потенційних сюжетних відрізків.

Відео демонструє, що станеться, якщо при проходженні користувач вирішить подружитися зі студентом Слизерина Себастьяном Селлоу. Гравцеві доведеться вирішити: відкинути або освоїти темні чари, наприклад, закляття "Круціо". У ролику головний герой вирішує вивчити цю заборонену магію і застосовує її на ворогах.

Ще в трейлері показуються битви з натовпом скелетів, гігантський троль, різні похмурі локації і невідомий персонаж — судячи з усього, наставник. Він зі злістю в голосі запитав головного героя і Селлоу, що вони накоїли.

Якщо вибрати в соратники згаданого студента Слизерина, то він видасть квест компаньйона. В рамках виконання завдання користувачі зможуть дізнатися таємницю сімейства Селлоу.

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде в 2022 році на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і ПК.

Вас також можуть зацікавити новини: