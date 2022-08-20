Розробники показали багато прекрасних видів.

Студія Avalanche Software та видавництво Warner Bros. Interactive Entertainment вже пообіцяли показати свіжий геймплей Hogwarts Legacy в рамках церемонії відкриття Gamescom 2022. Але захід пройде тільки наступного тижня. А щоб користувачі не втратили інтерес, розробники виклали розслаблююче 20-хвилинне відео з демонстрацією локацій з нової гри у всесвіті "Гаррі Поттера".

На відео присутній десяток різних місць у відкритому світі Hogwarts Legacy. Сюди відносяться перехрестя доріг в сільській місцевості, магічне кафе поруч з застарілим мостом, узбережжя з пірсом, руїни біля річки і так далі. Ролик дозволяє зрозуміти, що на користувачів чекає багато красивих пейзажів, просочених духом чарівництва.

Окремо варто відзначити цікаві деталі, наприклад, велике село на пагорбі, яке помітно в одному з кадрів. Правда, поки незрозуміло, чи вдасться його відвідати. На першій локації є будинок і сад з великими гарбузами, а на пірсі біля узбережжя можна помітити характерний ліхтар. Ці деталі дозволяють підкреслити магічну атмосферу всесвіту "Гаррі Поттера" в проекті.

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде в 2022 році на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і ПК.

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