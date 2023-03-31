Практично всі великі видавництва відмовилися від участі в заході.

Entertainment Software Association і ReedPop прийняли рішення скасувати Electronic Entertainment Expo (E3) у 2023 році. Найбільша ігрова виставка "не викликала стійкого інтересу".

Джерела видання IGN розповіли, що Entertainment Software Association повідомила про скасування заходу в закритому електронному листі. У ньому було сказано, мовляв, E3 "залишається улюбленою подією і брендом". Однак у 2023-му виставка "просто не викликала стійкого інтересу, необхідного для її проведення таким чином, щоб продемонструвати розмір, силу і вплив нашої індустрії". А наприкінці листа ESA висловила намір провести захід у наступні роки.

Після публікації інформації в ЗМІ Entertainment Software Association випустила офіційну заяву віце-президента з глобальних ігор ReedPop Кайла Марсден-Кіша: "Це було важке рішення, оскільки ми і наші партнери доклали всіх зусиль для того, щоб цей захід відбувся, але ми повинні були зробити те, що правильно для індустрії, і те, що правильно для E3. Ми цінуємо і розуміємо, що зацікавлені компанії не мали готових демонстраційних версій ігор, і що проблеми з ресурсами зробили участь у E3 цього літа перешкодою, яку вони не змогли подолати. Для тих, хто взяв на себе зобов'язання взяти участь у E3 2023, ми шкодуємо, що не можемо влаштувати шоу, якого ви заслуговуєте і якого ви очікуєте від подій ReedPop".

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Скасування Е3: важлива інформація

Через пандемію коронавірусу виставку не стали проводити в 2020 році. Її замінили множинні презентації від різних видавництв і онлайн-шоу, наприклад, Summer Game Fest.

У 2021-му Е3 повернулася, але вже у варіанті цифрової події. Виставка не змогла викликати колишнього ажіотажу серед аудиторії.

Захід знову скасували в 2022-му, а тепер — і в 2023-му. За останні тижні багато компаній відмовилися від участі в Е3. Сюди відносяться Sony, Microsoft, Ubisoft та інші.

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