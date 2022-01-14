Деталізація при знищенні будівель приємно дивує.

Вражаюча система руйнації завжди була однією з головних особливостей серії Battlefield. Однак в останній частині вона зроблена відверто слабо. Любителі влаштовувати видовищні вибухи зі знищенням оточення залишилися незадоволені. Але зате в 2022 році їх пристрасть зможе задовольнити інша гра — стратегія Company of Heroes 3. Нещодавно розробники з Relic Entertainment показали, наскільки добре реалізована руйнація в їх проекті.

Автори опублікували чотири коротких ролика. У кожному з них демонструється обстріл житлових будівель з великокаліберної зброї. Будівлі руйнуються буквально по частинах: від них відвалюються шматки стін, падають поверхи, а з дахів рясно сиплеться черепиця.

Якщо по спорудженню ведеться активний вогонь, то його зовнішній вигляд плавно погіршується. Це і виглядає натурально, і впливає на геймплей. У кожній будівлі з Company of Heroes 3 можна заховати загін солдатів. Гравцеві доведеться стежити за станом будови, щоб випадково не втратити бійців при її знищенні.

Company of Heroes 3 — основні подробиці

Гра відправить користувачів в гущу боїв на Середземноморському фронті часів Другої світової війни. Вони візьмуть участь у битвах за Італію, керуючи військами Британії, США та інших фракцій.

Company of Heroes 3 стане першою частиною серії, де поєднується покроковий геймплей на глобальній карті і сутички в реальному часі. Користувачам належить формувати армії і захоплювати регіони. А в боях потрібно наймати загони, розвивати базу і виконувати різноманітні завдання.

Проект також відзначиться вертикальними локаціями, безліччю видів юнітів і техніки, прокачуванням і сучасною графікою.

Company of Heroes 3 вийде в кінці 2022 року на ПК, точна дата релізу поки не повідомляється.

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