Вороги під управлінням штучного інтелекту будуть навмисно нагнітати атмосферу.

У будь-якій грі жанру хорор важливо підтримувати належний рівень напруги з невеликими перервами, щоб користувачі могли видихнути і зібратися. Для цього завдання розробники The Callisto Protocol, які раніше працювали над культовою Dead Space, створили просунутий штучний інтелект. Вороги під управлінням ШІ будуть спеціально нагнітати атмосферу і створювати гнітючі ситуації.

Про це розповів технічний директор Striking Distance Марк Джеймс в інтерв'ю порталу VG247.

"У нас приголомшливий штучний інтелект. Наш ШІ іноді приймає рішення не атакувати вас. Замість цього він стрибне у вентиляційний отвір перед вами — обов'язково, щоб ви бачили, як це відбувається, — тому ви тепер знаєте, що там знаходиться ворог, і він просто чекає наступного разу, коли він зможе вискочити з іншого вентиляційного отвору і напасти на вас", — повідомив Джеймс.

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За словами технічного директора, в грі реалізована повноцінна вентиляційна система, яка проходить через всі локації. Користувачі зможуть часто бачити сліди переміщення ворогів всередині неї. Наприклад, вибита вентиляційна решітка або відкриті двері повідомлять про небезпеку. Але гравці не будуть розуміти, звідки чекати нападу. Це дозволить підтримувати напругу на високому рівні.

Налякати користувачів — одна з цілей ворогів в The Callisto Protocol. А щоб ШІ виконував описану задачу краще, йому додали здатність навчатися. Припустимо, гравець вирішить притягнути ворога за допомогою місцевого аналога гравіпушки і вдарити електричним кийком. Вороги запам'ятають цей прийом і наступного разу поставлять блок. Розуміння, що противники вчаться і запам'ятовують дії гравця, теж підвищує напругу і додає дискомфорту.

The Callisto Protocol — основні подробиці

Головний герой Джейкоб Лі — звичайний пілот корабля. Вантаж, який він перевозив, став причиною мутацій у в'язниці "Чорне залізо" на супутнику Юпітера Каллісто.

У боях з монстрами велика увага приділяється розчленуванню. Відсікання кінцівок буде впливати на можливості ворогів.

Протагоніст зможе роздобути різноманітну зброю — від кийків до дробовиків.

The Callisto Protocol вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та Series S.

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