Розробники представили свіжий трейлер гри з кількома новими подробицями.

Натяки в секретному тизері The Callisto Protocol, який нещодавно виявив Shinobi602, підтвердилися лише частково. Студія Striking Distance дійсно поділилася новими подробицями гри, правда, вони не стосуються сюжетного доповнення. Розробники представили свіжий трейлер, присвячений в'язниці "Чорне залізо". Саме тут розгортатимуться основні події майбутнього хоррора. У ролику також показали напарницю головного героя у виконанні відомої актриси.

Спочатку на відео показується, як протагоніст Джейкоб зазнав аварії і став в'язнем. Потім глядачам демонструють кадри з різними локаціями, які миготіли і в секретному тизері.

Наша минула здогадка виявилася вірною — біля "Чорного заліза" розташована шахтарська колонія. Однак відвідати її вдасться в рамках основної гри, а не доповнення. У цьому місці зникло багато людей, що підтверджують оголошення на головних воротах.

Ролик також демонструє еволюцію монстрів, битви і кілька страшних моментів. А ще користувачам представили напарницю головного героя у виконанні Карен Фукухари (Кіміко з "Хлопаків"). Вона каже, що події в "Чорному залізі" — це не випадковість, а закономірність. Разом героям належить дізнатися, яка таємниця ховається в стінах в'язниці.

The Callisto Protocol-основні подробиці

Головний герой Джейкоб Лі-звичайний пілот корабля. Вантаж, який він перевозив, став причиною мутацій у в'язниці "Чорне залізо" на супутнику Юпітера Каллісто.

У боях з монстрами велика увага приділяється розчленуванню. Відсікання кінцівок буде впливати на можливості ворогів.

Протагоніст зможе роздобути різноманітну зброю — від кийків до дробовиків.

Протокол Callisto вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та Series S.

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