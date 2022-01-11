Це самостійне доповнення до четвертої частини.

Видавництво Devolver Digital анонсувало шутер Serious Sam: Siberian Mayhem. Це самостійне доповнення до четвертої частини, яке продається за окрему ціну. Розробкою проекту займалися дві команди — Timelock Studio і Croteam.

У Siberian Mayhem головний герой Семюель Стоун на прізвисько Крутий Сем відправиться досліджувати простори Сибіру. Його основна мета — наздогнати і вбити зрадника, генерала Бренда. Гравців чекають п'ять рівнів з унікальним оточенням. Список включає безлюдні ліси, арктичні узбережжя, занедбані села і навіть місто-привид.

Serious Sam: Siberian Mayhem відзначиться новими ворогами, в тому числі босами, і розширеним арсеналом зброї. Розробники пообіцяли реалізувати могутніх монстрів, які зможуть здивувати користувачів. А серед озброєння, наприклад, з'являться легендарний АК і експериментальний арбалет "Перун". Кількість допоміжних пристроїв і транспорту теж зросте. Завдяки цьому гравці отримають більше різноманітних можливостей для знищення чудовиськ.

Що ще відомо про Serious Sam: Siberian Mayhem

У проекті реалізують додаткові квести. Вони дозволять дізнатися історію персонажів і всього сибірського краю. Серед героїв буде банда ізгоїв, яка допоможе Сему на його шляху в Тунгуску.

Локації в грі наповнять різними секретами — як корисними, так і дивними. Це підвищить мотивацію ретельно досліджувати оточення.

Serious Sam: Siberian Mayhem вийде на ПК (Steam) 25 січня. Попереднє замовлення проекту вже доступне зі знижкою 10% за ціною 314 гривень.

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