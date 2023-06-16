Йдеться про роглайк Dead Cells.

Студія Motion Twin вже п'ятий рік активно розвиває свій роглайк Dead Cells. Вона випускає оновлення і організовує колаборації з іншими популярними франшизами. А тепер стало відомо, що гру адаптують в іншому форматі. Dead Cells отримає 10-серійну мультиплікаційну екранізацію.

Стрічку анонсували коротким роликом з кількома похмурими кадрами. Відео дозволяє оцінити обрану стилістику і повідомляє про реліз в 2024 році. Під трейлером Motion Twin поділилася додатковою інформацією про адаптацію.

За створення екранізації відповідає студія BobbyPills. Реліз спочатку відбудеться на стрімінговому сервісі Animation Digital Network ексклюзивно для Франції, а потім мультсеріал вийде в решті світу.

Інша інформація про адаптацію Dead Cells

За сюжетом на проклятому острові вибухнула чума. У спробах винайти ліки нерозумний король перетворив населення в чудовиськ. Після цього з'явилося пророцтво про героя з вогняною головою, який позбавить людей від мук.

Рятівник дійсно існує, проте він хоче лише спокою і не збирається бігти на виручку королівству Правда, герою все ж доведеться переглянути свої плани.

Кожна з десяти серій триватиме 7 хвилин. Точна дата релізу мультсеріалу Dead Cells поки не повідомляється.

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