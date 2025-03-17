Усе це завдяки великій знижці в 90%.

Майже через десять років після виходу Undertale, яка увійшла до списку найкращих RPG усіх часів, несподівано побила власний рекорд за кількістю одночасних гравців.

Автор гри, Тобі Фокс, розповів, що завдяки щедрій знижці в Steam тайтл переживає новий сплеск популярності.

За даними SteamDB, 17 березня пік онлайну досяг 11 071 гравця, що перевищило попередній рекорд 10 459 гравців, встановлений ще в грудні 2015 року. Масовий приплив нових гравців і гравців, що повертаються, розпочався після того, як у межах весняного розпродажу Steam знижка на Undertale сягнула 90%, наразі гра коштує всього 16 гривень.

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Фокс зазначив у соцмережах, що акція триватиме ще кілька днів, тож у всіх охочих є шанс купити гру майже задарма. Можливо, це скрасить очікування нових глав Deltarune, над якими розробник продовжує працювати.

Крім Undertale, у Steam зараз можна купити й інші хіти менше, ніж за 100 гривень. Наприклад, перезапуск Лари Крофт або детективну пригоду Heavy Rain від Девіда Кейджа, що вже стала класикою.

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