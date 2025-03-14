Що купити на весняному розпродажі в Steam? 10 чудових ігор дешевше за 100 грн

Серед них є як класика, так і новіші релізи. Але всі з ціною менше ніж 100 грн і позитивними відгуками.

У магазині Steam проходить масштабний весняний розпродаж, у рамках якого геймери можуть вигідно закупитися іграми на кілька місяців вперед.

На знижки пішли тисячі ігор, при цьому ціни у багатьох тайтлів знизилися на 90% і більше. Зібрали декілька таких ігор у список. Усі з ціною дешевше 100 гривень і позитивними відгуками.

Топ-10 хороших і дешевих ігор на весняному розпродажі в Steam

Undertale– 16 грн. Один із яскравих прикладів інді-класики, яку зробила одна людина. Оцінка в Steam – 96%.

Відео дня

Doom– 62 грн. Ігрова серія, яка стала культовою ще на початку 90-х, знову воскресла в 2016 році з новою версією, і вона повернулася з ще більшою люттю і жорстокістю.

Deus Ex: Mankind Divided – 82 грн. Суворий світ майбутнього, де звичайні люди ворогують з аугментованими. Обов'язково до проходження всім фанатам Action-RPG.

Battlefield 1 – 59 грн. На тлі великої знижки в Steam у шутер 2016 року зараз грає майже втричі більше людей, ніж у Battlefield 2042. Але й одиночна кампанія теж вийшла насиченою і динамічною.

Hotline Miami 1 + 2 – 93 грн. Культова дилогія 2D-шутерів у декораціях 80-90 х років з сюрреалістичним сюжетом, надзвичайною жорстокістю та автентичним саундтреком.

Titanfall 2 – 79 грн. Одна з найкращих ігор у жанрі шутер від першої особи, в якому ви контролюєте робота "Титан". Причому у сиквелі, на відміну від першого Titanfall, з'явилася повномасштабна сюжетна кампанія.

Rise of the Tomb Raider – 82 грн. За геймплеєм це все той самий Tomb Raider 2013-го випуску (який, до речі, віддають за 42 грн), але в багатьох аспектах поліпшений і перероблений.

Heavy Rain– 41 грн. Свого часу вона наробила чимало галасу, популяризувавши ігри в стилі інтерактивного кіно і була головним контраргументом, чому PS3 краща за ПК.

Titan Souls – 32 грн. Добротна іграшка на кілька вечорів про протистояння безіменного лучника і титанів.

Grim Fandango Remastered – 45 грн. Для тих, хто цікавиться класикою відеоігор і адвенчур зокрема.

Ще більше знижок можна відшукати за посиланням. Розпродаж у Steam триватиме до 20 березня 2025 року.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу у 2025 році. Nvidia RTX 4060 тепер є новою найпопулярнішою відеокартою, а кількість геймерів, які віддають перевагу Windows 10, збільшилася.

Вас також можуть зацікавити новини: