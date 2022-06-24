Подешевшало багато новинок і хітів минулих років.

Valve не зраджує своїм давнім традиціям. Щороку вона влаштовує масштабний літній розпродаж в Steam з великими знижками. Саме ця акція нещодавно стартувала в сервісі. Вона триватиме до 8 липня, тому часу закупитися обраними проектами вистачає.

Літній розпродаж в Steam супроводжується завданнями Клортакса, мандрівного в часі афериста. Користувачам пропонують за підказками знайти 10 ігор і отримати аналогічну кількість призів. До них відносяться стікери, рамка для профілю та інше. Є також можливість заробити значок за участь в активностях.

Серед ігор, на які діють знижки, присутні новинки 2022 року. Сюди відносяться Ghostwire: Tokyo, V Rising, Tiny Tina's Wonderlands і Elex II. А хітів минулих років за зниженими цінами взагалі не злічити. Тут і Red Dead Redemption 2, і Sekiro: Shadow Die Twice, і Resident Evil Village, і Cyberpunk 2077.

Кращі пропозиції на розпродажі

Forza Horizon 5 — 959 гривень;

Elex II — 505 гривень;

Hitman 3 — 454 гривні;

Mafia: Definitive Edition — 299 гривень;

Death's Door — 174 гривні;

Monster Hunter Rise — 764 гривні;

God of War — 959 гривень;

Tiny Tina's Wonderlands — 999 гривень;

V Rising — 251 гривня;

Ghostwire: Tokyo — 484 гривні;

Sekiro: Shadows Die Twice — GOTY Edition — 804 гривні;

Red Dead Redemption 2 — 449 гривень;

It Takes Two — 399 гривень;

Hollow Knight — 114 гривень;

Star Wars Jedi: Fallen Order — 299 гривень;

Titanfall 2 — 127 гривень;

Cyberpunk 2077 — 449 гривень.

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