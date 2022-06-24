Valve не зраджує своїм давнім традиціям. Щороку вона влаштовує масштабний літній розпродаж в Steam з великими знижками. Саме ця акція нещодавно стартувала в сервісі. Вона триватиме до 8 липня, тому часу закупитися обраними проектами вистачає.
Літній розпродаж в Steam супроводжується завданнями Клортакса, мандрівного в часі афериста. Користувачам пропонують за підказками знайти 10 ігор і отримати аналогічну кількість призів. До них відносяться стікери, рамка для профілю та інше. Є також можливість заробити значок за участь в активностях.
Серед ігор, на які діють знижки, присутні новинки 2022 року. Сюди відносяться Ghostwire: Tokyo, V Rising, Tiny Tina's Wonderlands і Elex II. А хітів минулих років за зниженими цінами взагалі не злічити. Тут і Red Dead Redemption 2, і Sekiro: Shadow Die Twice, і Resident Evil Village, і Cyberpunk 2077.
Кращі пропозиції на розпродажі
- Forza Horizon 5 — 959 гривень;
- Elex II — 505 гривень;
- Hitman 3 — 454 гривні;
- Mafia: Definitive Edition — 299 гривень;
- Death's Door — 174 гривні;
- Monster Hunter Rise — 764 гривні;
- God of War — 959 гривень;
- Tiny Tina's Wonderlands — 999 гривень;
- V Rising — 251 гривня;
- Ghostwire: Tokyo — 484 гривні;
- Sekiro: Shadows Die Twice — GOTY Edition — 804 гривні;
- Red Dead Redemption 2 — 449 гривень;
- It Takes Two — 399 гривень;
- Hollow Knight — 114 гривень;
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 299 гривень;
- Titanfall 2 — 127 гривень;
- Cyberpunk 2077 — 449 гривень.