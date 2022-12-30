Розробники опублікували картинки слідом за трейлером.

Українська студія GSC Gamer World вчора порадувала новим геймплейним трейлером S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Після цього розробники поділилися кількома свіжими скриншотами з демонстрацією різних локацій, зброї, персонажів, інтерфейсу та інших елементів.

Зображення виклали на офіційному акаунті ігрової серії в Twitter. Частина картинок показують головного героя Скіфа зі зброєю посеред різного оточення. На одному скриншоті протагоніст стоїть біля розбитого гвинтокрила, на другому — в підземному бункері з дивним механізмом, а на третьому — неподалік від знаменитої радіолокаційної станції "Дуга".

Окремі знімки присвячені персонажам. Є скриншот, де невідомий противник готується атакувати Скіфа. А на ще одній картинці присутня сцена суперечки між двома героями. Цей епізод, як і багато інших зі знімків, були присутні в трейлері.

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Що стосується елементів інтерфейсу, то свіжі скриншоти дозволяють детально їх вивчити. На екрані відображається здоров'я і витривалість головного героя, час доби, кількість патронів і їх калібр.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

Гру перенесли на 2023 рік у зв'язку з припиненням розробки після повномасштабного вторгнення Росії.

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