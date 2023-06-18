Розробники намагаються створити контраст між відвідуваними місцями.

Alan Wake 2 буде моторошним хорором з елементами виживання. Але це не означає, що всі локації в проєкті будуть однаково похмурими. Вони відрізняються за атмосферою і настроєм. Розробники намагалися створити контраст, щоб підкреслити унікальність місць, які належить відвідати при проходженні.

Про це стало відомо з матеріалу Polygon про Alan Wake 2. Журналісти побували не презентації гри за зачиненими дверима і описали враження. В цілому репортерам сподобався проєкт, і вони назвали прийдешній хорор вагомим конкурентом Resident Evil.

На презентації журналісти також поспілкувалися з директором по роботі з громадськістю Remedy Entertainment Томасом Пухою. Так як в демонстрації Alan Wake 2 показували сільську місцевість з густим лісом, представники преси запитали про натхнення Resident Evil 4. На це керівник відповів, що різні локації в грі мають свою атмосферу і тональність.

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"Додам, що, хоча ви бачили півгодини гри, дуже важливо знати, що ми не робили все однією нотою. Коли ви потрапите в Брайт-Фоллс вдень, так, це буде трохи дивно, але атмосфера буде зовсім іншою. [...] Ми, безумовно, подбали про те, щоб було багато різноманітності в плані тону. Потім ми вирушаємо в Темне місце, яке є кошмарною версією Нью-Йорка, і це дуже, дуже відрізняється від того, що ви бачите тут. Тому різноманітність дуже важлива", — заявив Пуха.

Alan Wake 2 — основні подробиці

У грі реалізовано два протагоніста — Алан Вейк і поліцейський агент Сага Андерсон. Їх сюжетні лінії постійно перетинаються, створюючи цілісну історію.

Зав'язкою для оповіді стала низка ритуальних вбивств в Брайт-Фоллс. Щоб розслідувати цю справу, в містечко прибула Андерсон.

Буде кілька різних локацій: незайманий людьми ліс, околиці озера, поселення Уотері і Темне місце, де знаходиться в пастці Алан Вейк. Брайт-Фоллс теж входить в список і займає центральну позицію.

Розробники пообіцяли реалізувати всі основні елементи хорора з елементами виживання в проєкті.

Алан Уейк 2 вийде 17 жовтня 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X та Series S.

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