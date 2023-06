Remedy зосереджена на підсумковій якості проєкту.

Жовтень завжди був одним з "найжаркіших" місяців в ігровій індустрії, коли виходять головні блокбастери в році. У цьому плані 2023-й не стане винятком. На користувачів чекають відразу шість гучних релізів, і одним з них буде хорор з елементами виживання Alan Wake 2. Однак Remedy Entertainment не боїться конкуренції. Студія зосереджена на розробці максимально якісної гри.

Про це розповів директор по роботі з громадськістю Remedy Томас Пуха в інтерв'ю Wccftech. В розмові керівника запитали, що він думає щодо щільного графіка виходу ігор в жовтні. Той відповів: "Ми дійсно турбуємося тільки про те, щоб зробити найкращу гру, на яку ми здатні. Це, зрештою, найголовніше". За словами Пухі, конкуренція буде завжди, тому "сусідні" релізи не мають значення.

Нагадаємо, в жовтні, крім Alan Wake 2, вийдуть Marvel's Spider-Man 2, Forza Motorsport, Assassin's Creed Mirage, Lords of The Fallen і Alone in The Dark. Причому остання — це теж хорор з елементами виживання і прямий конкурент проєкту Remedy. Між ними з великою ймовірністю розв'яжеться боротьба за увагу і гроші фанатів жанру.

Alan Wake 2 — основні подробиці

У грі реалізовано два протагоніста — Алан Вейк і поліцейський агент Сага Андерсон. Їх сюжетні лінії постійно перетинаються, створюючи цілісну історію.

Зав'язкою для оповіді стала низка ритуальних вбивств в Брайт-Фоллс. Щоб розслідувати цю справу, в містечко прибула Андерсон.

Буде кілька різних локацій: незайманий людьми ліс, околиці озера, поселення Уотері і Темне місце, де знаходиться в пастці Алан Вейк. Брайт-Фоллс теж входить в список і займає центральну позицію.

Розробники пообіцяли реалізувати всі основні елементи хорора з елементами виживання в проєкті.

Алан Уейк 2 вийде 17 жовтня 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X та Series S.

