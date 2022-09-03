На відео головний герой здійснює спеціальні атаки і застосовує щити.

Раніше на цьому тижні Santa Monica Studio і Sony розкрили подробиці бойової системи God of War Ragnarök. Вони розповіли про головні принципи битв, спеціальні атаки Кратоса, оновлену систему щитів та інше. А тепер все це показали в свіжому геймплейному ролику.

Відео опублікували на YouTube-каналі Game Informer. Портал буде протягом місяця ділитися ексклюзивними матеріалами, пов'язаними з God of War Ragnarök, тому що екшен Santa Monica Studio став головною темою нового випуску журналу видання.

У ролику можна побачити спеціальні атаки Кратоса, які будуть застосовуватися при натисканні на трикутник. Вони завдають стихійних пошкоджень і залежать від зброї в руках головного героя. Левіафан дозволить атакувати льодом, а Клинки Хаосу — вогнем. Один з фрагментів демонструє, як Кратос проводить цілу серію елементальних атак.

Частину відео присвятили застосуванню щитів. Глядачам показали, як головний герой використовує в бою Кам'яну стіну. Цей щит дозволяє накопичувати енергію від ворожих ударів, а потім викидати її у вигляді хвилі.

У ролику також присутні кілька цікавих деталей. Атрей обзавівся новими ударами і здібностями, наприклад, він може хапати ворога і душити лук. А Клинки Хаосу тепер служать таким собі аналогом гака-кішки, адже дозволяють притягатися до платформ.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийде 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

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