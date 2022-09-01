Santa Monica Studio дотримувалася тих же принципів, що і в попередній частині, але реалізувала кілька нововведень.

Santa Monica Studio і Sony розкрили подробиці бойової системи God of War Ragnarök. Розробники розповіли про базові принципи, нові атаки, застосування щитів та інше.

Матеріал з коментарями творців опублікувало видання Game Informer. God of War Ragnarök стала головною темою наступного номера журналу порталу.

"Це наша внутрішня філософія. Кратос грається зі своєю їжею. Ми намагалися створити системи, які залучать вас, будуть веселими, дуже грайливими, з безліччю різних варіацій", — повідомили в Santa Monica Studio.

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У продовженні серії розробники постаралися надати гравцям ще більше способів для ведення боїв по-різному. Це повинно підтримувати інтерес до битв протягом довгого часу.

Однак обраний принцип не робить Кратоса всесильним. Автори пропонують "не заграватися з окремою їжею", а інакше вона з'їсть головного героя. Тобто в God of War Ragnarök з'являться сильні противники. Користувачі зможуть зустріти більш потужні версії ворогів при повторному відвідуванні локацій. А ще небезпечні недруги зустрічаються в необов'язкових локаціях.

Розробники змінили використання клавіші "трикутник". У Ragnarök вона відповідає за спеціальні атаки зброї — крижані або вогняні. Систему щитів теж збагатили: Кратос зможе використовувати різні зразки зі своїми властивостями. Наприклад, Щит безстрашності підходить для парирування ударів і подальшого приголомшення, а Кам'яна стіна накопичує енергію і викидає її у вигляді хвилі.

В цілому битви описуються, як помірно важкі. А якщо підвищувати рівень складності, то будуть з'являтися модифікатори, що змушують діяти більш обережно.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його подорослішав син Атрей повинні запобігти Рагнарок — Загибель богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

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