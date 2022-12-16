У грі можна буде відвідати нашу Сонячну систему.

Bethesda Game Studios нечасто ділиться новими подробицями Starfield — своєї наступної великої екшен-RPG після Fallout 4 і The Elder Scrolls V: Skyrim. Але нещодавно студія випустила великий ролик, в якому розкрила багато деталей про сюжет, випадкові завдання, свіжу технологію і навіть нашу Сонячну систему.

Розповідь на відео веде Вілл Чен, провідний дизайнер квестів у грі. За його словами, Bethesda значно перекроїла систему випадкових місій. Студія реалізувала технологію генерації цілих поселень і підземель, де будуть видаватися і розгортатися завдання. Завдяки цьому раптові доручення, які гравець візьме по шляху до своєї цілі, здаватимуться більш значущими.

"У нас є нова технологія, що дозволяє брати цілі локації, які ми створили, і розміщувати їх на планетах. Ви можете відправитися на форпост і виявити там цілу групу людей з проблемою. Якщо раніше це могла бути просто людина, що йде до вас по дорозі, то тепер це ціла локація. У них може виникнути проблема, наприклад, "одного з наших людей викрали пірати, ми думаємо, що вони там". Насправді ми можемо розмістити цілу іншу локацію з ворогами навколо першої, тому це буде динамічно розміщене поселення, яке приведе вас в динамічно розміщене підземелля", — розповів Чен.

За словами провідного дизайнера, на ранньому етапі користувачі відправляться досліджувати нашу Сонячну систему. Ця подорож буде частиною основної сюжетної лінії.

"Дуже рано ми перенесемо вас у нашу власну [людську] Сонячну систему, яка в нашій історії називається "Старий район". Вас відправлять туди з місією від "Сузір'я", щоб розкрити таємницю артефактів, і ви будете намагатися з'ясувати, що сталося з Землею. Але також ви потрапите на Марс, де знаходиться одне з найбільш ранніх поселень, створених людством після того, як воно покинуло Землю. Це ціле місто зі своїми проблемами і людьми", — продовжив Чен.

Окремо провідний дизайнер повідав про завдання фракцій. Кожен такий ланцюжок квестів проходиться незалежно від інших. Користувачі зможуть виконати всі місії цього типу. А що стосується розгалуженості, то вона присутня в рамках самої лінійки.

Гравці зможуть визначити подальший напрямок розвитку фракції. Наприклад, саме від рішень користувачів залежить, чи пожертвують "Рейнджери справедливої зірки" честю заради більшої вигоди від промисловості.

Bethesda також переглянула систему компаньйонів. Вони будуть висловлювати свою думку під час проходження основних завдань, допомагати піклуватися про корабель і нести частину спорядження. А при необхідності соратники зможуть вести переговори замість головного героя. І це спричинить певні наслідки-позитивні чи негативні залежно від навичок союзників.

Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S в 2023 році.

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