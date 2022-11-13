Користувач помітив в одному з роликів, присвячених свіжій екшен-RPG, цікаву деталь.

Bethesda Game Studios неодноразово підкреслювала, що Starfield буде грою колосальних масштабів. Користувачів чекає більше сотні сонячних систем, які включають тисячі планет. Частину з них пропрацюють вручну, а інші випадково згенерують на манер No Man's Sky. В одному з роликів Bethesda показала цікаву деталь, що натякає на розміри світу в Starfield. Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Koocai, використав її, щоб порівняти майбутню екшен-RPG за масштабами з The Elder Scrolls V: Skyrim.

Ентузіаст звернув увагу на демонстрацію фоторежиму в ролику, присвяченому Starfield. В одному з фрагментів на екрані була присутня відмітка шляху до точки інтересу. Щоб досягти її, потрібно пройти 1,15 кілометра, або 0,71 милі.

Зазначена дистанція становить п'яту частину довжини карти Skyrim. І це лише шлях до точки інтересу на одній планеті. Не факт, що в рамках демонстрації взято край локації. Але навіть якщо так, то 1,15 км можна помножити на тисячі планет і вийде більше 1115 кілометрів віртуального простору для досліджень. У Skyrim, якщо бути точним, відстань між найвіддаленішими точками на карті становила приблизно 5 кілометрів. Тобто в плані масштабів Starfield явно попереду, а ось чи зможе Bethesda наповнити такий великий віртуальний простір контентом, питання відкрите.

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Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S в 2023 році.

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