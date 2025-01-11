Нещодавно в грі вийшло велике оновлення Season 1.

Командний онлайн-шутер за всесвітом Marvel - Marvel Rivals всього за місяць після релізу встиг досягти вражаючих результатів і продовжує бити власні рекорди.

Згідно зі SteamDB, у ніч на 11 січня піковий онлайн у грі перевищив 644 тисячі осіб. Такий результат збігся з початком першого сезону, який уже встиг залучити чимало нових гравців. У грі з'явилися двоє членів Фантастичної четвірки - Містер Фантастик і Жінка-невидимка, а трохи пізніше до них приєднаються Людина-смолоскип і Істота. Також в оновленні додали свіжу карту Empire of Eternal Night: Midtown і новий режим Doom Match на 8-12 гравців.

Крім рекорду з онлайну, Marvel Rivals очолила чарт продажів у Steam, змістивши навіть Counter-Strike 2.

Відео дня

Реліз Marvel Rivals відбувся 5 грудня на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. Гра поширюється за умовно-безкоштовною моделлю.

Раніше ми розповідали, що в Marvel Rivals знайшли баг через який гравці з високим FPS отримують перевагу. Показник кадрів на секунду впливає на швидкість анімацій і шкоду, що наноситься.

Вас також можуть зацікавити новини: