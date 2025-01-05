Розробники поки не знають, як виправити помилку.

Виявляється, що потужний комп'ютер і високий FPS у Marvel Rivals дають перевагу гравцеві, але не в тому сенсі, про який можна подумати.

У грі виявили баг: чим нижчий FPS у гравця, тим повільніше рухається його герой, а також тим менше шкоди він завдає. Така помилка спостерігається під час гри за Доктора Стренджа, Росомаху, Венома і Зоряного Лорда.

Баг пов'язаний з неправильною роботою параметра Delta Time, який покликаний синхронізувати гравців з низьким FPS або поганим підключенням до інтернету з гравцями, у яких гра працює стабільно. Розробники не задали конкретні таймінги для деяких анімацій, щоб гра отримувала відомості про виконану дію, незалежно від того, завершилася вона вже у нестабільного гравця. Рушій прораховує їх безпосередньо з комп'ютера гравця, це означає, що у гравців з низьким FPS - анімації виконуються повільніше, з високим - швидше.

Відео дня

Самі розробники з NetEase знають про проблему і намагаються її вирішити, помилку з анімаціями обіцяють виправити в наступному патчі. Але ось баг, за якого гравці з високим FPS завдають більше шкоди, виправити не так просто, зізнається ком'юніті-менеджер:

"Ми активно працюємо над пошуком комплексного рішення, яке усуне ці проблеми без шкоди для продуктивності гри."

Раніше ми розповідали, що Marvel Rivals стала однією з найпопулярніших ігор у Steam у 2025 році.

Вас також можуть зацікавити новини: