На знімках видно покинуту будівлю супермаркету Super Duper Mart.

У Мережі з'явилися фотографії зі знімального майданчика серіальної екранізації знаменитої серії постапокаліптичних RPG Fallout. Їх зробили в Стейтен-Айленді, одному з п'яти округів Нью-Йорка.

На знімках можна детально розглянути знищені в результаті ядерного удару автомобілі. Від них залишився тільки каркас, який з часом покрився іржею і брудом. А ось побите, але чисте лобове скло в одній з машин виглядає не дуже правдоподібно.

Фотографії також демонструють напівзруйновану будівлю одного з супермаркетів мережі Super Duper Mart. Вона поширена на сході США, тобто як мінімум частина подій серіалу розгортатимуться в регіонах, які добре відомі фанатам Fallout. Творці шоу можуть показати постапокаліптичні версії Делавера або Вірджинії.

Fallout — що відомо про серіал

За виробництво шоу відповідає студія Kilter Films, яка знімала "Світ Дикого Заходу". Стрічка створюється в партнерстві з Amazon Studios і вийде в сервісі Amazon Prime.

Згідно із заявами ЗМІ, шоураннерами картини стали Грехем Вагнер — сценарист і продюсер "Кремнієвої долини" та "Офісу", і Женева Робертсон-Дуорет — автор сценаріїв "Tomb Raider: Лара Крофт" 2018 року і "Капітан Марвел".

Пілотний епізод поставить Джонатан Нолан, брат Крістофера Нолана і сценарист багатьох його фільмів.

Шоу збереже іронічний гумор і "різкий тон", якими славиться ігрова серія Fallout.

Картину почали знімати в Нью-Йорку влітку 2022 року. Подробиці сюжету і дата виходу поки відсутні.

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