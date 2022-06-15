Це буде продовження серії постапокаліптичних RPG Fallout.

Після презентації Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, на якій показали геймплей Starfield, представники Bethesda Game Studios почали давати інтерв'ю. В одній з бесід з журналістами розробники поділилися планами на майбутнє. Вони повідомили, яку гру збираються випустити після Starfield і The Elder Scrolls VI.

Про свій майбутній, поки ще повноцінно не анонсований проект в розмові з IGN розповів директор Bethesda Game Studios Тодд Говард.

"Так, The Elder Scrolls VI знаходиться на стадії попереднього виробництва, і, знаєте, після цього ми збираємося зайнятися Fallout 5, тому найближчим часом у нас досить багато роботи. У нас є й інші проекти, до яких ми час від часу придивляємося", — повідомив Говард.

Що це за "інші" ігри, керівник не повідомив. Зате про Fallout 5 голова Bethesda Game Studios згадує не вперше. Ще в кінці листопада минулого року Говард заявив, що серія постапокаліптичних RPG продовжить розвиватися. У студії вже є "односторінковий" варіант планів на п'яту частину. Тобто основні ідеї розробники встигли накидати.

Коли вийдуть нові ігри Bethesda Game Studios

Starfield користувачі зможуть випробувати в 2023 році на ПК, Xbox Series X і Series S. гру планували випустити в листопаді 2022-го, але потім перенесли.

Повноцінне виробництво The Elder Scrolls 6 почнеться тільки після запуску Starfield. Bethesda випускає один проект приблизно в 3-5 років. З огляду на цей цикл, TES VI вийде в 2027 або 2028 році.

На Fallout 5 студії знадобиться в середньому ще чотири роки, якщо вона не пришвидшить темп. Тобто гра з'явиться на полицях магазинів десь в 2031 або 2032 році.

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