А ще видання GameInformer поділилося свіжими подробицями гри.

Guerrilla Games і Sony продовжують активно рекламувати Horizon Forbidden West. Вони поділилися з аудиторією коротким сюжетним трейлером гри, а також новими скріншотами. Одночасно з цим свіжі деталі проекту розкрило видання GameInformer.

Читайте такожВ інтернет злили майже повну версію Horizon Forbidden West – гру запустили на PS4У ролику показується, як Елой готується відправитися на Захід. Вона повинна знайти порятунок від невідомої напасті, яка знищує посіви і робить роботів агресивними. За словами головної героїні, "колись корисні машини пішли в рознос". Щоб врятувати свій народ, дівчина відправиться в раніше незвідані західні землі і спробує знайти ліки.

Компанію Елой складуть вірні друзі — Еренд і Варл. Згідно з даними GameInformer, супутникам героїні відведена важлива роль у сюжеті. Вони будуть супроводжувати її переважну частину проходження.

Що стосується нових скріншотів, то на них показана Елой в оточенні різних персонажів. Sony також опублікувала ключовий малюнок проекту, який присутній у самому верху матеріалу.

Свіжі подробиці Horizon Forbidden West

Головним противником стане плем'я Регалла. Воно навчилося контролювати машини, і судячи зі слів розробників, в цьому їм допоміг знайомий гравцям персонаж з першої частини франшизи.

У Horizon Forbidden West з'явиться багато нових героїв. Один з них зображений на скріншоті вище — це лютий воїн Коталло з племені Тенакт. За словами розробників, історія персонажа буде дуже особистою.

Голлівудська актриса Керрі-Енн Мосс виконала в проекті загадкову жінку в білому. Таємниці цієї героїні гравці повинні розкрити самостійно.

Horizon Forbidden West вийде 18 лютого 2022 року на PS4 і PS5.

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