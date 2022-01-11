Швидше за все, найближчим часом Мережу наповнять спойлери.

Guerrilla Games і Sony допустили великий витік. В інтернет потрапила майже повна версія Horizon Forbidden West. Гру вже запустили на зламаній PlayStation 4, так що найближчим часом в соціальних мережах і на форумах можуть з'явитися спойлери.

Читайте такожУ Horizon Forbidden West будуть одностатеві шлюби, інопланетні монстри і кров на екраніІнформацією про витік поділився портал Video Games Chronicle. Згідно з даними журналістів, в Мережу просочилася версія пригодницького екшена для PS4. У ній є весь запланований розробниками контент — не вистачає лише декількох асетів і дрібних деталей. Тобто проект можна повністю пройти, і ентузіасти вже придумали, як це зробити.

Для запуску злитої збірки Horizon Forbidden West використали зламану PlayStation 4. У середині грудня хакери зуміли обійти захист операційної системи версії 9.0 і отримати доступ до інструментів налагодження. Завдяки цьому стало відомо, як прошити консоль для установки піратських ігор. Деякі зображення зі злитої збірки Horizon Forbidden West вже з'явилися в інтернеті. Дві картинки без істотних спойлерів присутні в цьому матеріалі.

Подробиці Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшена у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного строю, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишиться мисливиця з племені Нора — Елой. Вона відправиться на західне узбережжя колишніх США і зіткнеться там з новими роботами і загрозами. У другій частині також з'явиться можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.

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