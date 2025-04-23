Свого часу OutRun була культовою гонкою на аркадних автоматах.

У Голлівуді готують екранізацію аркадної гонки OutRun. Проєктом займеться Майкл Бей, режисер "Трансформерів", а продюсером фільму виступить Сідні Свіні, однак до акторського складу вона, за даними Deadline, не входить.

Оригінальний OutRun вийшов 1986 року на аркадних автоматах і став однією з перших перегонових ігор з упором на атмосферу і візуальний стиль. Гравець керував спортивним автомобілем, найчастіше Ferrari Testarossa, і проїжджав мальовничі траси, намагаючись вчасно дістатися фінішу, поки грає характерний синтвейв-саундтрек.

Гра мала мінімальний сюжет: поїздка з дівчиною на пасажирському сидінні і мінливі пейзажі, від пляжів до гірських серпантинів.

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Незважаючи на просту механіку, OutRun став культовим: він заклав основи піджанру аркадних перегонів із видом ззаду, а також надихнув безліч наступних ігор. Серія кілька разів поверталася: остання велика гра, OutRun 2006: Coast 2 Coast, вийшла майже 20 років тому.

Раніше ми розповідали, що студія, яка зняла "Сонік у кіно", готує екранізацію Split Fiction. За права на фільм бореться компанія Story Kitchen.

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