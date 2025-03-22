За права на фільм бореться компанія Story Kitchen.

Кооперативний екшен Split Fiction тільки вийшов, а вже став об'єктом запеклої боротьби в Голлівуді.

За даними Variety, компанія Story Kitchen активно підбирає сценаристів, режисера та акторів, щоб перенести гру на великий екран.

І це не дивно: Split Fiction за два дні розійшлася накладом у мільйон копій, побивши темпи продажів It Takes Two, яка досягла того самого результату лише за місяць. Успіх франшизи робить її привабливою для кіноіндустрії, а сам Юсеф Фарес уже має досвід роботи над фільмами.

Відео дня

Story Kitchen, у минулому відома як dj2 Entertainment, спеціалізується на адаптаціях відеоігор. У їхньому портфоліо - проєкти по Sifu, Vampire Survivors, Dredge і Slime Rancher. Тож шанси на те, що фільм за Split Fiction дійсно вийде, досить високі.

Однак Голлівуд не пробачає поспішних прогнозів: досить згадати невдалий фільм за Splinter Cell з Томом Гарді, який анонсували 2012 року, але скасували тільки 2024-го.

Раніше ми розповідали, що Split Fiction стала найбільш високо оціненою грою 2025 року. Проєкт Юсефа Фареса обігнав Monster Hunter Wilds і Kingdom Come: Deliverance 2.

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