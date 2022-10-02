У головного героя гри Басіма будуть психічні проблеми.

Ubisoft поділилася свіжою порцією подробиць Assassin's Creed Mirage. Розробники розповіли про характер і психічні проблеми головного героя, а також торкнулися теми міфології в прийдешній грі.

Відомості надійшли від творчого директора Ubisoft Bordeaux Жана-Люка Сали, який дав інтерв'ю авторам YouTube-каналу Access the Animus.

"На початку він [Басім] занадто самовпевнений. Він трохи зухвалий. Він вуличний злодій. Він гангстер. Крім своєї майстерності, він також виявляє, що у нього є проблеми — психічні проблеми і сумніви в тому, хто він насправді, і це конфлікт всередині сюжету. Його життя буде трохи складним", — заявив Сала.

Окремо творчий директор торкнувся міфологічного аспекту гри. За його словами, Assassin's Creed Mirage буде більш приземленою. Проект нагадує ранні частини франшизи в плані сеттингу і настрою.

"Історичний антураж, більш приземлений, менше міфології. Це спроба згадати і відзначити те, що ми любили, і що є частиною колективної пам'яті про те, що таке AC", — додав Сала.

Assassin's Creed Mirage — головні подробиці

Події гри розгортаються між 860-ми і 870-ми роками. Місцем дії стане Багдад, який розділений на чотири райони. Жителі міста будуть активно реагувати на дії Басыма.

Геймплей в проекті натхненний дебютними частинами франшизи. Рольових елементів, наприклад, підвищення рівня і вибору реплік в діалогах, не буде. Зате з'являться нові анімації, а всі аспекти ігрового процесу стануть більш відточеними.

Основний акцент робиться на стелсі і елементах геймплея, які були присутні в ранніх частинах франшизи.

Басім володіє власним аналогом орлиного зору.

Assassin's Creed Mirage вийде в 2023 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. Передзамовлення гри вже доступно — за нього передбачено бонусний квест "Сорок розбійників". Користувачі також можуть замовити колекційне видання з фігуркою Басіма, стілбуком і скіном в стилі "Принца Персії".

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