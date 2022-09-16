Виявилося, ніякого секретного послання розробники не залишили.

Минулого тижня Ubisoft анонсувала Assassin's Creed Mirrage. Компанія опублікувала кінематографічний ролик, поділилася безліччю подробиць і представила колекційне видання. До складу останнього входить брошка, карта Багдада, стілбук, артбук і косметичні предмети. Але головне — це 32-сантиметрова статуетка головного героя Басіма. Уважні користувачі помітили на ній арабський напис. Вони розшифрували його, сподіваючись на секретне послання розробників. Але реальність виявилася більш прозаїчною.

Повідомлення переклав відвідувач форуму Reddit під псевдонімом BIG0H. він родом з Кувейту, тому зміг розшифрувати напис. В тексті сказано: "З темряви прийди до світла" або "З темряви вийшов до світла".

Користувачі відразу ж почали шукати у фразі прихований сенс. Вони згадали, що на колі призову з тизера Assassin's Creed Codename: Hexe був схожий напис. У ньому було сказано: "Ми працюємо в темряві, щоб служити світлу". Користувачі почали шукати зв'язок між двома іграми, але в результаті з'ясувалося, що на статуетці написані слова з дебютного кінематографічного трейлера наступної частини франшизи.

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Assassin's Creed Mirage — головні подробиці

Події гри розгортаються між 860-ми і 870-ми роками. Місцем дії стане Багдад, який розділений на чотири райони. Жителі міста будуть активно реагувати на дії Басыма.

Геймплей в проекті натхненний дебютними частинами франшизи. Рольових елементів, наприклад, підвищення рівня і вибору реплік в діалогах, не буде. Зате з'являться нові анімації, а всі аспекти ігрового процесу стануть більш відточеними.

Основний акцент робиться на стелсі і елементах геймплея, які були присутні в ранніх частинах франшизи.

Басім володіє власним аналогом орлиного зору.

Assassin's Creed Mirage вийде в 2023 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. Передзамовлення гри вже доступно — за нього передбачено бонусний квест "Сорок розбійників". Користувачі також можуть замовити колекційне видання з фігуркою Басіма, стілбуком і скіном в стилі "Принца Персії".

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