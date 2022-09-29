CD Projekt RED вперше за довгий час розкрила продажі Cyberpunk 2077. Студія заявила, що реалізувала понад 20 мільйонів копій своєї екшен-RPG. Однак точну цифру CDPR все одно не назвала.
Повідомлення з інформацією про продажі CD Projekt RED опублікувала на офіційному акаунті Cyberpunk 2077 в Twitter.
"Більше 20 мільйонів кіберпанків бродили вулицями нічного міста — веселилися з Джекі і знайомилися з Джонні, каталися з Панам і пірнали з Джуді, тусувалися з Рівером і слухали пісні Керрі. Спасибі вам, і ми сподіваємося побачити всіх вас в загробному житті!", — написали розробники.Відео дня
Нагадаємо, до релізу Cyberpunk 2077 прогнозували колосальні продажі. Аналітики вважали, що тираж гри до кінця 2020 року, тобто за двадцять днів з моменту запуску, досягне 21,4 млн копій. А загальні показники будуть вищі в три-п'ять разів. Але потім екшен-RPG вийшла і відхопила неймовірну кількість критики через технічні і геймплейні недоліки.
Гру попередньо замовили 8 мільйонів користувачів, ще частина купили її після релізу, але потім продажі впали. В кінці 2021 року аналітики підрахували, що загальний тираж Cyberpunk 2077 перевищив 17 млн копій. І лише недавно інтерес до екшен-RPG повернувся завдяки прем'єрі аніме Cyberpunk: Edgerunners. У Steam навіть вдалося досягти онлайну в 136 тис. користувачів, а це чудовий показник для гри дворічної давності.
Більше про Cyberpunk 2077
- У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.
- Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.
- Гра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На консолях поточного покоління є 5-годинне демо, яке дозволяє випробувати Cyberpunk 2077.