За майже два роки після релізу вдалося продати більше 20 мільйонів копій гри.

CD Projekt RED вперше за довгий час розкрила продажі Cyberpunk 2077. Студія заявила, що реалізувала понад 20 мільйонів копій своєї екшен-RPG. Однак точну цифру CDPR все одно не назвала.

Повідомлення з інформацією про продажі CD Projekt RED опублікувала на офіційному акаунті Cyberpunk 2077 в Twitter.

"Більше 20 мільйонів кіберпанків бродили вулицями нічного міста — веселилися з Джекі і знайомилися з Джонні, каталися з Панам і пірнали з Джуді, тусувалися з Рівером і слухали пісні Керрі. Спасибі вам, і ми сподіваємося побачити всіх вас в загробному житті!", — написали розробники. Відео дня

Нагадаємо, до релізу Cyberpunk 2077 прогнозували колосальні продажі. Аналітики вважали, що тираж гри до кінця 2020 року, тобто за двадцять днів з моменту запуску, досягне 21,4 млн копій. А загальні показники будуть вищі в три-п'ять разів. Але потім екшен-RPG вийшла і відхопила неймовірну кількість критики через технічні і геймплейні недоліки.

Гру попередньо замовили 8 мільйонів користувачів, ще частина купили її після релізу, але потім продажі впали. В кінці 2021 року аналітики підрахували, що загальний тираж Cyberpunk 2077 перевищив 17 млн копій. І лише недавно інтерес до екшен-RPG повернувся завдяки прем'єрі аніме Cyberpunk: Edgerunners. У Steam навіть вдалося досягти онлайну в 136 тис. користувачів, а це чудовий показник для гри дворічної давності.

Більше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Гра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На консолях поточного покоління є 5-годинне демо, яке дозволяє випробувати Cyberpunk 2077.

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