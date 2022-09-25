Анімаційний серіал Cyberpunk: Edgerunners привернув до екшен-RPG CD Projekt RED багато уваги.

Минулого тижня відбулася прем'єра Cyberpunk: Edgerunners — аніме за мотивами Cyberpunk 2077. Глядачам Netflix стали відразу доступні всі десять епізодів. І як виявилося, витві сподобався безлічі людей. Він став настільки популярним, що в Cyberpunk 2077 почала масово повертатися аудиторія. У Steam навіть вдалося встановити новий рекорд з онлайну, якщо не враховувати показники після релізу.

Коли екшен-RPG CDPR вийшла, то відзначилася божевільною статистикою в магазині Valve. На релізі в грі зафіксували понад 1 мільйон одночасних користувачів. Це абсолютний рекорд серед одиночних проектів в Steam. Раніше перше місце належало Fallout 4 з показником близько 473 тисяч осіб.

Однак відразу після запуску Cyberpunk 2077 піддалася істотній критиці через баги і технічний стан консольних версій. В результаті за три місяці онлайн в Steam знизився до 25 тисяч. Навіть The Witcher 3: Wild Hunt 2015 року почала в якийсь момент обганяти Cyberpunk 2077.

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Плачевна ситуація спостерігалася до релізу Edgerunners. Після виходу аніме онлайн в екшен-RPG почав стрімко зростати, як і кількість переглядів на Twitch. На момент написання новини в Cyberpunk 2077 в Steam розважаються понад 136 тисяч осіб. І це рекорд, якщо на враховувати показники після релізу. Чи зможе гра утримати аудиторію, поки невідомо, але CD Projekt RED вже готує чергове велике оновлення з контентом за мотивами Edgerunners. А в наступному році очікується випуск сюжетного доповнення.

Більше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Гра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На консолях поточного покоління є 5-годинне демо, яке дозволяє випробувати Cyberpunk 2077.

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