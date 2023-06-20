Гра буде набагато меншою, ніж попередні частини франшизи.

Assassin's Creed Mirage ще з моменту анонсу позиціонувалася, як духовний спадкоємець перших частин серії і повернення до витоків. Це стосується не тільки геймплея, але і масштабів. Нещодавно Ubisoft поділилася інформацією про розміри світу. Зі слів представників студії стало відомо, що свіжа гра навіть близько не зможе зрівнятися з Valhalla, Odyssey і Origin.

Ведучі YouTube-каналу Easy Allies поспілкувалися з розробниками в рамках Summer Game Fest. Вони запитали авторів, наскільки великим буде світ у Assassin's Creed Mirage. На це представники Ubisoft заявили, що карта можна порівняти з Константинополем з Revelations і Парижем з Unity.

Така відповідь вийшла трохи дивною, адже між двома містами зі згаданих ігор є суттєва різниця в масштабах. Площа Константинополя становить 0,91 кв. км, а Парижа — 2,4 кв. км, тобто в два з половиною рази більша.

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Із заяви розробників можна зробити висновок, що Багдад і його околиці в Assassin's Creed Mirage займуть від 1 до 2 кв. км. за розміром гра і близько не зрівняється з останніми частинами франшизи. Наприклад, в Valhalla був відкритий світ площею 140 кв. км, а в Odyssey — 130,4 кв. км.

Assassin's Creed Mirage — головні подробиці

Події гри розгортаються між 860-ми і 870-ми роками. Місцем дії стане Багдад, який розділений на чотири райони. Жителі міста будуть активно реагувати на дії Басіма.

Геймплей в проекті натхненний дебютними частинами франшизи. Рольових елементів, наприклад, підвищення рівня і вибору реплік в діалогах, не буде. Зате з'являться нові анімації, а всі аспекти ігрового процесу стануть більш відточеними.

Основний акцент робиться на стелсі і елементах геймплея, які були присутні в ранніх частинах франшизи.

Басім володіє власним аналогом орлиного зору.

Assassin's Creed Mirage вийде в 2023 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. Передзамовлення гри вже доступно — за нього передбачено бонусний квест "Сорок розбійників". Користувачі також можуть замовити колекційне видання з фігуркою Басіма, стілбуком і скіном в стилі "Принца Персії".

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