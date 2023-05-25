Гра дійсно стане доступною 12 жовтня, як стверджував інсайдер.

Блогер j0nathan мав рацію: Assassin's Creed Mirage вийде 12 жовтня 2023 року. Про це стало відомо з дебютного геймплейного трейлера гри, який представили в рамках PlayStation Showcase.

Спочатку на відео демонструється Багдад з околицями. Місто виконано в середньовічній далекосхідній стилістиці: з храмами, квадратними будівлями, фортецями та оригінальними архітектурними елементами. Потім показані акробатичні прийоми головного героя Басіма. Він лазить по стінах і дахах, розгойдується на перекладинах, вбиває стражників з уступу і так далі.

Бойові прийоми в ролику теж присутні. У грі дійсно зроблено ставку на стелс: протагоніст ховається, усуває ворогів, підкрадаючись зі спини, кидає кинджали і застосовує гранати з червоним димом. А ще в трейлері можна побачити розмови з декількома персонажами, видовищні добивання супротивників і фірмові вишки, за допомогою яких відкривається карта. На останні потрібно підійматися і дивитися на місто з висоти.

Assassin's Creed Mirage — головні подробиці

Події гри розгортаються між 860-ми і 870-ми роками. Місцем дії стане Багдад, який розділений на чотири райони. Жителі міста будуть активно реагувати на дії Басіма.

Геймплей в проекті натхненний дебютними частинами франшизи. Рольових елементів, наприклад, підвищення рівня і вибору реплік в діалогах, не буде. Зате з'являться нові анімації, а всі аспекти ігрового процесу стануть більш відточеними.

Основний акцент робиться на стелсі і елементах геймплея, які були присутні в ранніх частинах франшизи.

Басім володіє власним аналогом орлиного зору.

Assassin's Creed Mirage вийде в 2023 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. Передзамовлення гри вже доступно — за нього передбачено бонусний квест "Сорок розбійників". Користувачі також можуть замовити колекційне видання з фігуркою Басіма, стілбуком і скіном в стилі "Принца Персії".

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